Государственная Транспортная Лизинговая Компания планирует выпустить еврооблигации , номинированные в долларах, со сроком обращения до пяти лет. Об этом сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, передает агентство «Прайм» .

По данным источника, сделка состоится в зависимости от рыночных условий, а ее организаторами выступят Citi, Газпромбанк, JP Morgan, «Ренессанс Капитал», Совкомбанк и «ВТБ Капитал».

Кроме того, ГТЛК в понедельник утвердила условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-09 в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. По открытой подписке будут размещены бумаги на 10 млрд рублей: 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.



Согласно материалам компании , срок обращения биржевых облигаций составит почти 15 лет: предполагается их погашение по номинальной стоимости в 5460-й день с даты начала размещения.