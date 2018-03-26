Размещение евробондов состоится в зависимости от рыночных условий.
Государственная Транспортная Лизинговая Компания планирует выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком обращения до пяти лет. Об этом сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, передает агентство «Прайм».
По данным источника, сделка состоится в зависимости от рыночных условий, а ее организаторами выступят Citi, Газпромбанк, JP Morgan, «Ренессанс Капитал», Совкомбанк и «ВТБ Капитал».
Кроме того, ГТЛК в понедельник утвердила условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-09 в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. По открытой подписке будут размещены бумаги на 10 млрд рублей: 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Согласно материалам компании, срок обращения биржевых облигаций составит почти 15 лет: предполагается их погашение по номинальной стоимости в 5460-й день с даты начала размещения.
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