ФНС России скорректирует форму заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и форму заявления о снятии ККТ с регистрационного учета, утвержденные приказом ФНС от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@.

В форму заявления планируется включить новый раздел 4 «Сведения о сформированных фискальных документах», где будут указываться сведения из отчета о регистрации или об изменении параметров регистрации, а также сведения из отчета о закрытии фискального накопителя, сообщает «Современный предприниматель» .

Форму заявления о снятии ККТ с регистрационного учета предлагается дополнить разделом 1 «Сведения из отчета о закрытии фискального накопителя».

Кроме того, уточняются порядки заполнения форм указанных заявлений.