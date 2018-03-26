Устойчивость банков нужно оценивать не по величине капитала и доле в нем государства, а по уровню кредитного рейтинга: Федеральная антимонопольная служба предлагает создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов. В первую очередь речь идет о привлечении вкладов , рассказала газете «Известия» заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Антимонопольщики считают, что предложенный ими механизм усилит конкуренцию между банками. Реализация инициативы ФАС может полностью изменить правила игры на рынке вкладов в первую очередь для состоятельных клиентов, чьи вложения превышают сумму страхового возмещения АСВ (1,4 млн рублей), пишет газета.

По словам Беляевой, в Центробанке концептуально поддержали инициативы ФАС. В Банке России от комментариев воздержались. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор поддерживает предложения антимонопольной службы по усилению конкуренции на рынке. В Минфине разделяют идею ФАС об использовании национальных рейтингов при определении кредитоспособности банков, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Сейчас в ЦБ аккредитованы два агентства — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и RAEX («Эксперт РА»). Рейтинг от АКРА имеют 47 банков, от «Эксперт РА» — 126, указывают «Известия».

По нынешним правилам Банк России может ограничивать привлечение банками вкладов, основываясь на внутренних инструкциях, — такие решения часто оспариваются в суде. Агентства же присваивают рейтинги на основе собственной публичной методологии, включающей множество критериев, — это исключает коррупционную составляющую.

Однако ЦБ получает отчетность банков ежедневно и практикует непрерывный надзор. В то же время агентства получают информацию о банках намного реже. Так, АКРА опирается на отчетность по международным стандартам — банки публикуют ее раз в квартал, в полугодие или даже раз в год, рассказал «Известиям» заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. RAEX ежемесячно анализирует отчетность банков на сайте ЦБ, а углубленный анализ проводит раз в квартал, сообщила замгендиректора агентства Марина Чекурова.

Если идея ФАС будет реализована, изменения могут быть радикальными, так как большинство действующих кредитных организаций уже входят в систему страхования вкладов, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Понятно, что если банку, уже входящему в систему, понизят рейтинг, то физические лица заберут из него свои деньги, не дожидаясь прихода временной администрации ЦБ.

Может получиться так, что как только агентство снизит рейтинг, банк лишится доступа к вкладам как к главному источнику пассивов. Это напугает кредиторов, организация потеряет ликвидность и в итоге закроется, считает главный экономист Сбербанка Михаил Матовников. Поэтому нельзя лишать банки права принимать вклады на основании решения агентств, говорит он. Но к рейтингу, по его мнению, можно привязать норму отчислений в фонд страхования вкладов, которые должны делать все банки, имеющие право привлекать депозиты: чем ниже рейтинг, тем больше денег банк должен туда направить.

Если в случае с рынком вкладов инициатива ФАС вызывает вопросы, то при выдаче банковских гарантий ее вполне можно применить, считает Михаил Матовников. Он отметил, что в целом идея правильная, поскольку любые формальные требования, такие как размер собственных средств, достаточно уязвимы: банкротства крупных банков в 2017 году показали, что размер капитала, подтвержденный международными аудиторами, мог сразу оказаться отрицательным.

Нужно отменить требования к капиталу и при работе с госсредствами — разумнее перейти к отбору банков по рейтингам, полагает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что с 2013 года государство потеряло в «плохих» банках 150 млрд рублей.

В аккредитованных агентствах позитивно относятся к идеям ФАС. Рейтинг учитывает множество факторов и может быть оптимальным инструментом для качественного отбора банков, отметил эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронин. Оценку надежности можно «отвязать» от размера капитала и участия в нем государства, полагает Марина Чекурова.



ФАС планирует обсудить свои предложения на заседании рабочей группы с участием представителей Минфина и ЦБ, в том числе рассмотреть возможные уровни рейтингов, которые дадут право банкам оказывать клиентам те или иные услуги.