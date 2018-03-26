Инициатива Федеральной антимонопольной службы России по использованию кредитных рейтингов для оценки банков касается сферы деятельности бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов при отборе ими банков для размещения денежных средств на депозитах и счетах. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Разъяснение появилось в связи с публикациями об ограничении приема вкладов в зависимости от рейтинга.



Ранее в понедельник газета «Известия» написала, что ФАС предлагает создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов. В том числе из материала следовало, что от уровня кредитного рейтинга, согласно предложению антимонопольщиков, будет зависеть возможность кредитной организации привлекать вклады и выдавать гарантии.

«В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации указа президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». В рамках подготовки соответствующих мероприятий ФАС России не направляла в Центральный банк РФ предложения по использованию кредитных рейтингов для работы банков со средствами населения», — заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.



В сообщении ФАС указано, что предложения службы также включают возможность использования рейтингов банков в отношении деятельности по выдаче банковских гарантий в более узких сферах правоотношений, в частности выдачи банковских гарантий для целей налогообложения и проведения таможенных операций.