Предложения службы также включают возможность использования рейтингов банков в отношении деятельности по выдаче банковских гарантий в более узких сферах правоотношений.
Инициатива Федеральной антимонопольной службы России по использованию кредитных рейтингов для оценки банков касается сферы деятельности бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов при отборе ими банков для размещения денежных средств на депозитах и счетах. Об этом сообщается на сайте ФАС.
Разъяснение появилось в связи с публикациями об ограничении приема вкладов в зависимости от рейтинга.
Ранее в понедельник газета «Известия» написала, что ФАС предлагает создать многоуровневую систему допуска банков к оказанию разных видов услуг в зависимости от рейтингов. В том числе из материала следовало, что от уровня кредитного рейтинга, согласно предложению антимонопольщиков, будет зависеть возможность кредитной организации привлекать вклады и выдавать гарантии.
«В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации указа президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». В рамках подготовки соответствующих мероприятий ФАС России не направляла в Центральный банк РФ предложения по использованию кредитных рейтингов для работы банков со средствами населения», — заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.
В сообщении ФАС указано, что предложения службы также включают возможность использования рейтингов банков в отношении деятельности по выдаче банковских гарантий в более узких сферах правоотношений, в частности выдачи банковских гарантий для целей налогообложения и проведения таможенных операций.
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