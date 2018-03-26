Экспобанк успешно завершил присоединение «Банка на Гончарной» (АО) (ранее АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (АО). В декабре 2017 года было объявлено о завершении сделки по покупке 100% акций Япы Креди Банка.

Банки в рамках намеченных сроков завершили работу по технологической интеграции балансов и продуктовых линеек, теперь клиентам доступен еще более широкий перечень продуктов и услуг.

По словам председателя правления Экспобанка, Алексея Санникова: «В результате интеграции капитал Экспобанка увеличился на 3,6 млрд рублей, клиентами стали около 400 юридических лиц, а кредитный портфель был сохранен и составил 4,6 млрд рублей. Все регуляторные одобрения со стороны Банка России получены».

В планах Экспобанка развивать бизнес с турецкими компаниями и создать качественную платформу для дальнейшего взаимовыгодного партнерства.