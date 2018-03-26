В Тверской райсуд Москвы передано уголовное дело по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в сфере кредитования») в отношении экс-президента ЗАО «ХК «Ипмерио Групп» Анны Резник. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Уголовное дело в отношении экс-президента инвестиционно-строительного холдинга было возбуждено Главным управлением МВД России по Москве в 2017 году. В сентябре по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил Анну Резник под домашний арест.

Как полагают полицейские, подконтрольная предпринимательнице коммерческая фирма «Империо-Гранд» в 2015 году взяла в Транскапиталбанке заведомо невозвратный кредит в размере 75 млн рублей. По некоторым данным, заявление представителей последнего и стало основанием для расследования. Произошло это после того, как еще в августе прошлого года в холдинговой компании «Империо Групп» по решению Арбитражного суда Москвы была введена процедура наблюдения. Такое решение было принято по заявлению фирмы «Делита», которой «Империо Групп» осталась должна 360 тыс. рублей. В число кредиторов инвестиционно-строительного холдинга помимо Транскапиталбанка входят обанкротившийся Внешпромбанк и банк «Хованский». Общий размер требований кредиторов к «Империо Групп» составляет 3 млрд рублей. «Коммерсант» уточняет, что в компании «Империо-Гранд», являвшейся застройщиком коммерческого и социального жилья в Москве, по решению суда также была введена процедура наблюдения. Эта фирма, как отмечалось на сайте правительства Москвы, являлась генподрядчиком строительства нескольких школ в столице и жилого дома в районе Филевский Парк. Холдинг строил также социальное жилье в Свиблово, Зеленограде и Кунцево.

Как полагают в правоохранительных органах, злоумышленники использовали стандартную схему мошенничества: брали кредиты на миллиарды рублей и объявляли себя банкротами. В последнее время по данному факту уголовные дела стали возбуждаться довольно регулярно. Своей вины в инкриминируемом деянии бизнес-леди не признает.



Газета уточняет, что Анна Резник ранее являлась супругой экс-начальника главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Плякина. Эту должность он занял в начале 2014 года, но не проработал на ней и полугода — был переведен руководителем Волго-Вятского ГУ Центробанка. Но и там долго не задержался: в январе 2015 года был уволен. На слуху чета Плякин — Резник оказалась после того, как Центробанк опубликовал декларацию о семейном доходе своих сотрудников за 2013 год. Тогда выяснилось, что эта семейная пара заработала вдвое больше (61,1 млн рублей) главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и ее супруга. При этом наибольший вклад в семейный бюджет внесла Анна Резник, заработавшая в 2013 году 44,2 млн рублей, тогда как годом ранее ее доход составлял всего 1,2 млн.