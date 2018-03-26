Центробанк прекратил производство по административным делам в отношении АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» за невыставление оферты миноритариям при покупке 30% банка «ФК Открытие» , сообщили в пресс-службе «Открытие Холдинга».

«Центральный банк РФ прекратил производство по административным делам в отношении АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» в связи с отсутствием состава правонарушения», — говорится в релизе.

Ранее в Банке России заявляли, что группа аффилированных лиц, включая «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н», не исполнила обязанность по направлению обязательного предложения в отношении голосующих акций банка «ФК Открытие». В свою очередь холдинг ходатайствовал о прекращении административного производства против себя, так как не совершал сделок, в результате которых возникла обязанность оферты. «Открытие Холдинг» и «Открытие Н» не могут нести ответственность за сделки, которые проводили другие компании, отмечали в пресс-службе холдинга.

Напомним, 28 августа 2017-го банк «ФК Открытие» приобрел 100% акций НПФ РГС, который, в свою очередь, владел 4,97% акций банка «ФК Открытие». В результате этой сделки НПФ РГС вошел в группу компаний — владельцев акций банка «ФК Открытие», общий объем акций которых превысил 75%. Согласно закону они должны были направить акционерам и владельцам эмиссионных ценных бумаг публичную оферту, но не сделали этого. В этот же день почти 100% банка «Траст» было приобретено банком «ФК Открытие».

«Представители «Открытие Холдинга» мотивируют свою позицию тем, что обязанность исполнять порядок приобретения более 30% ПАО возлагается на юридическое лицо, входящее в группу лиц, которое приобрело акции, а не на любого участника группы. Высказанная через СМИ позиция Центробанка, согласно которой неисполнение обязанностей по направлению оферты ни одним из участников группы является основанием для начала административного производства в отношении каждого из входивших в группу лиц, противоречит закону «Об акционерных обществах». Группа лиц может состоять из десятков и сотен компаний, расположенных в разных странах, каждая из которых не имеет никакого представления о действиях других компаний... В ходе заседаний представители компаний «Открытие Холдинг» и «Открытие Н» представили ЦБ все запрашиваемые документы и свою юридическую позицию. По итогам разбирательства Центральный банк принял решение прекратить производство по административным делам в отношении АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» в связи с отсутствием состава правонарушения», — отмечается в релизе.

Постановления вступили в законную силу.

