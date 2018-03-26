Предварительный ущерб от деятельности организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, по итогам 2017 года составил около 1 млрд рублей против 2 млрд годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

«В 2017 году Банк России выявил 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, предварительный ущерб от их деятельности составил около 1 миллиарда рублей. В 2016 году было выявлено 180 таких организаций, в 2015 году — 200 таких организаций», — сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее ЦБ сообщал, что по итогам 2016 года, по предварительным оценкам, ущерб составил около 2 млрд рублей, в 2015-м — около 5,5 млрд.

С 2014 года ЦБ выявляет мошенников, специализирующихся на незаконном привлечении средств населения. Информация о таких структурах направляется в правоохранительные органы.

Уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид была введена в мае 2016 года. Признанные виновными по этой статье могут быть приговорены к штрафу до 1,5 млн рублей или лишению свободы на срок до шести лет.