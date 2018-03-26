Фактически речь идет о создании нового финансового инструмента для населения, рассуждает газета «Коммерсант».
ЦБ вместе с участниками рынка разрабатывает схему, которая сделает возможной прямую продажу «народных» облигаций через единую централизованную площадку онлайн-дистрибуции финансовых услуг — маркетплейс, стало известно газете «Коммерсант». Сейчас облигации федерального займа для населения не подходят для такой реализации, необходимо поменять ряд правил обращения. В Банке России информацию подтвердили, добавив, что возможностью прямой продажи облигаций смогут воспользоваться в том числе Минфин и субъекты федерации: «Решение будут принимать сами эмитенты».
ОФЗ-н — специальный инструмент для инвестиций граждан. Это некий аналог традиционных ОФЗ, но с рядом особенностей. Обращение ОФЗ-н на вторичном рынке, включая сделки с облигациями между агентами, не допускается, за исключением выкупа облигаций агентом. Физлица могут предъявить облигации к выкупу в любой день до даты их погашения. Сейчас приобрести ОФЗ-н можно только в Сбербанке и ВТБ, хотя Минфин допускал расширение списка банков-агентов.
В обращении находятся два выпуска ОФЗ-н. Первый, общим объемом 30 млрд рублей, Минфин разместил в апреле 2017 года, он был реализован в течение четырех с половиной месяцев. Второй выпуск на 15 млрд рублей Минфин начал размещать в сентябре 2017 года, но к 12 марта реализовано менее 25%. Сокращение активности покупателей, по мнению экспертов, может быть связано со снижением доходности. Для первого выпуска она составляла 8,48—9,25% годовых (до вычета комиссионного вознаграждения агента), а сейчас — только 7,65% годовых (с учетом комиссионных выплат в пределах 7—7,4% годовых).
Проект маркетплейса при поддержке ЦБ реализуют участники финансового рынка. Рабочую версию «финансового супермаркета» планируется запустить в конце 2018 года. Это станет возможно, когда будут законодательно решены вопросы быстрых платежей и удаленной идентификации клиента со стороны самой платформы. Согласно дорожной карте, на первом этапе потребителю предложат только депозиты. На втором этапе проекта станет возможна прямая покупка государственных и корпоративных облигаций.
В нынешнем виде ОФЗ-н не могут размещаться на маркетплейсе из-за ряда его особенностей. Например, в текущей схеме потребитель может погасить облигацию у агента размещения (Сбербанк и ВТБ), вернув себе часть инвестиций — стоимость номинала за вычетом комиссии в 1,5%. Прямая дистрибуция на маркетплейсе исключает агента: продажи идут через так называемые агрегаторы, фактически — магазины финансовых товаров. Таким образом, погашать бумаги будет некому, а потребитель лишится возможности досрочно вернуть вложенные средства, если у него возникнет такая необходимость.
По информации «Коммерсанта», обсуждается возможность разрешить использовать продаваемые через маркетплейс ОФЗ-н в качестве залогов, а также перепродавать их физлицам на внебиржевом рынке. Кроме того, продажи через маркетплейс делают ненужным и размещение долговых госбумаг для населения на брокерских счетах, как это происходит сейчас. Таким образом, фактически речь идет о создании нового финансового инструмента для населения.
Источник газеты в Минфине сообщил, что возможность трансформации инструмента ОФЗ-н для цифровых продаж пока не обсуждалась, но признал наличие потребности в этом. Премьер Дмитрий Медведев поручил до 26 марта представить в правительство план мероприятий, призванных увеличить объем эмиссии ОФЗ для физлиц в 2018 году до 100 млрд рублей. «Возможно, мы приступим к этому, когда идеология инструмента изменится — перестанет быть в значительной степени образовательной. Тогда можно будет задуматься о снятии ряда ограничений», — пояснил собеседник «Коммерсанта» в Минфине. На официальный запрос издания там не ответили. В ЦБ сообщили, что «схема находится на начальной стадии проработки, с эмитентами технологическое решение пока не обсуждалось».
Удастся ли повысить спрос на ОФЗ-н путем перенаправления дистрибуции из реальных банковских офисов в онлайн-каналы — вопрос открытый. По словам главы департамента управления активами General Invest Дениса Горева, обсуждаемые изменения, в частности замена досрочного погашения возможностью залога, утяжеляют схему: «Инвесторам будет проще пойти к «дискаунт-брокеру» и купить у него ОФЗ. Размер комиссионных посредника, который они сэкономят, придя на маркетплейс, не компенсирует усложнение процедуры». Впрочем, он допускает, что ЦБ найдет вариант упрощенной реализации механизма, который сейчас выглядит излишне сложным.
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