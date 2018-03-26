На российском внутреннем рынке наличной иностранной валюты в начале текущего года наблюдалось снижение активности населения, что традиционно для данного периода. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2018 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го сократился на 24% и составил 4,9 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. Спрос был меньше, чем в январе 2016 года, на 5%, но больше, чем в январе 2017 года, на 27%. Спрос населения на доллары в январе 2018-го снизился на 19% по сравнению с предыдущим месяцем, на европейскую валюту — на 37%, составив 3,7 млрд и 1,2 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с декабрем на 16%, до 2,8 млрд долларов. Долларов США было куплено на 7% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 37%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты снизилось на 24%.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в январе 2018 года физлицами было снято 2,1 млрд долларов, что на 33% меньше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го сократилось на 30%, до 3 млрд долларов. Показатель был меньше, чем в январе 2016 года, на 24% и практически соответствовал уровню января 2017-го. Совокупное предложение населением долларов в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 32%, евро — на 27%, составив 2,1 млрд и 0,1 млрд долларов соответственно.

В январе 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной валюты (минус 28% к декабрю). Продажи долларов уменьшились на 32%, евро — на 22%. Количество сделок по продаже населением наличной валюты сократилось на 20%.

На валютные счета в уполномоченных банках физлицами в январе 2018 года было зачислено 1,9 млрд долларов наличной валюты (минус 31% к декабрю).

Чистый спрос населения на наличную инвалюту сократился в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем на 13% и составил 1,9 млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары увеличился на 8%, на европейскую валюту — снизился в два раза.

Как и в предыдущие месяцы, объем валютных переводов физлиц из России без открытия счета превышал соответствующие поступления в страну. В январе относительно декабря сальдо таких переводов уменьшилось на 27%, до 0,2 млрд долларов.



В январе 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную валюту в объеме 3,4 млрд долларов (на 42% меньше, чем месяцем ранее). Ввоз долларов сократился на 39%, евро — на 52%. Объем наличной инвалюты, вывезенной банками, уменьшился на 11%, до 0,5 млрд долларов.

