Бинбанк подаст иск о банкротстве экс-депутата Госдумы и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского.

«Бинбанк уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — Вадима Варшавского — несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — говорится в сообщении банка в едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Ранее стало известно, что Варшавский был задержан сотрудниками правоохранительными органами. Его подозревают в хищении более 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц».