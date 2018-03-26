Граждане, признанные банкротами, в течение трех лет не смогут регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Такие поправки в законы «О несостоятельности (банкротстве)» и «О государственной регистрации юрлиц и ИП» на прошлой неделе поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности («Известия» ознакомились с отзывом). Их разработал и внес в Госдуму глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сейчас в законе о несостоятельности говорится о пятилетнем запрете, а в законе о госрегистрации юрлиц и ИП — о годичном. Проект приводит эти законы в соответствие друг с другом. Кроме того, депутат предлагает отсчитывать срок запрета не с момента признания человека банкротом, а с момента окончания реализации его имущества, что происходит позже. Это связано с тем, что проведение процедуры банкротства и реализации имущества гражданина может занять длительный срок, говорится в пояснительной записке к проекту.

Правкомиссия с идеей согласилась, но отметила, что законопроект в этой части требует дополнительной проработки. В частности, требуется дополнить проект нормами, регламентирующими отмену запрета на регистрацию в качестве ИП либо дифференциацию сроков такого запрета и запрета на занятие должности в органах управления компании.

Руководитель практики банкротства «Инфралекс» Станислав Петров положительно оценивает документ, отмечая, что лишь по окончании банкротного дела и завершении всех расчетов с кредиторами можно оценить реальное финансовое состояние должника и необходимость введения такого запрета в принципе.

«В этой связи и дополнение правительства о необходимости дифференциации сроков такого запрета представляется весьма обоснованным», — говорит он.



По его мнению, определять срок запрета мог бы суд при завершении процедуры реализации имущества. В таком случае суды могли бы варьировать срок запрета или вовсе его не применять с учетом конкретных обстоятельств каждого отдельного дела о банкротстве гражданина, поведения должника в деле о банкротстве, его финансового состояния, размера задолженности, которая осталась непогашенной.