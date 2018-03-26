В частности, все подразделения Банка в Республике Татарстан и Удмуртской республике, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях, а также в Пермском крае теперь будут входит в состав не трех филиалов, как было ранее, а одного филиала «Приволжский». Филиал «Курский» будет присоединен к Головному офису Банка.



Реорганизация сети Банка ЗЕНИТ позволит повысить эффективность ее работы, сократить издержки операционного и сервисного обслуживания. Завершить текущий этап реорганизации планируется до конца апреля 2018 года.



Напомним, что в 2015-2016 годах Банк ЗЕНИТ уже проводил процедуру укрупнения филиальной сети, произошедшие изменения в структуре филиальной сети способствовали увеличению рентабельности работы точек продаж, повышению качества обслуживания клиентов и улучшению управляемости офисов.



Месторасположение офисов Банка в реорганизуемых филиалах и условия обслуживания остаются без изменений.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (800) 500-66-77.