Банк ЗЕНИТ присоединяется к Программе фабрики проектного финансирования, созданной на базе Внешэкономбанка. Соглашение о сотрудничестве между ВЭБом (оператор фабрики и организатор синдикаций) и коммерческим банком предполагает поиск и проработку инвестиционных проектов, а также принятие решений о возможности их финансирования в рамках фабрики.

Церемония подписания состоялась во Внешэкономбанке. Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Первый заместитель Председателя – член Правления Дмитрий Курдюков, со стороны банка ЗЕНИТ – Первый заместитель Председателя правления Андрей Добрынин.

«Основная идея фабрики заключается в синдицированном кредитовании проектов с привлечением государственного субсидирования и государственных гарантий по облигациям. Механизм синдикации позволит на каждый рубль инвестиций ВЭБа привлечь 3-4 рубля дополнительных инвестиций в экономику страны. Коммерческие банки должны сыграть одну из ключевых ролей в развитии фабрики. Уверен, что наша активная работа по синдицированному кредитованию должна дать дополнительный рост объемов поддержки экономики России. Пайплайн пилотных проектов – это сфера медицины (медоборудование), инфраструктура, химия. Мы также видим большой потенциал формирования пайплайна проектов фабрики по всем отраслевым направлениям, которые являются для ВЭБа приоритетными», - подчеркнул Дмитрий Курдюков.

«Различные механизмы государственно-частного партнерства в сфере кредитования существуют уже не первый год и в целом доказали свою эффективность. Однако новая фабрика проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ, решает крайне важную задачу: точечно поддержать развитие тех секторов экономики, которые могут оказать максимальный мультипликативный эффект и способствовать производству товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, — отметил Андрей Добрынин. — Для Банка ЗЕНИТ участие в этом проекте является одним из шагов в реализации новой стратегии, которая в части корпоративного кредитования предполагает активную работу с клиентами в приоритетных отраслях экономики».

Стороны договорились об организации взаимодействия по рассмотрению инвестиционных проектов и принятию решений о возможности их финансирования в рамках фабрики на условиях синдицированного кредитования; а также о взаимодействии с целью привлечения мер государственной и региональной поддержки проектов, которые могут быть реализованы группой ВЭБ.

Для подготовки и реализации инвестиционных проектов участники фабрики проектного финансирования намерены сотрудничать с экспертными организациями, проводящими экспертизу инвестиционных проектов. Особое внимание будет уделено мониторингу хода реализации проектов и постпроектному мониторингу.

Согласно документу банк - участник готовит комплект документов для реализации проектов, оказывает содействие на этапах проведения Внешэкономбанком предварительной и комплексной экспертизы инвестиционных проектов; оказывает информационную и экспертно-аналитическую поддержку Внешэкономбанку; предоставляет ВЭБу полную информацию о результатах имеющихся экспертных заключений и сведений по инвестиционному проекту.

В свою очередь, ВЭБ предоставляет банку-участнику информацию о порядке предоставления (направления) Внешэкономбанку документов и информации по инвестиционным проектам, которые могут быть реализованы в рамках фабрики. Внешэкономбанк также обеспечивает проведение экспертизы проекта на основе применения лучших российских и иностранных практик; при необходимости привлекает организации группы ВЭБ для оценки возможностей финансирования проектов.

Первые соглашения о сотрудничестве в целях организации взаимодействия для финансирования проектов в рамках фабрики проектного финансирования Внешэкономбанк заключил с банками-участниками в ходе российского инвестиционного форума в Сочи. Участниками фабрики стали: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Евразийский банк развития, Всероссийский банк развития регионов (АО), ПАО «Совкомбанк» и Международный инвестиционный банк.