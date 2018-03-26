Банк ВТБ и компания «Ашан» запустили пилотный проект по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для инкассации выручки компании. АДМ позволяет автоматически проверять подлинность купюр, производить пересчет инкассируемых средств и зачислять их на счет компании в онлайн-режиме.

По словам руководителя департамента транзакционного бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ Гуриндера Нихала, ВТБ имеет значительный опыт разработки и реализации транзакционных решений для клиентов с использованием автоматической депозитной машины. Интегратор решения, компания «МультиКарта», входит в состав группы ВТБ, говорится в сообщении кредитной организации.