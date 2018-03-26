Агентство по страхованию вкладов 27 марта начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), чья лицензия была отозвана 15 марта этого года. Сообщение об этом публикует департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств КБ «Кредит Экспресс», за выплатой компенсаций по вкладам на сумму около 1,2 млрд рублей могут обратиться порядка 1,2 тыс. человек, в том числе 22 клиента, имеющих счета для предпринимательской деятельности (их требования могут составить около 3,6 млн рублей).

В период до 27 марта 2019 года прием заявлений вкладчиков и иных необходимых документов, а также сами страховые выплаты осуществляются через Россельхозбанк. Адреса доступных для этого подразделений банка-агента перечислены на сайте АСВ.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 марта 2018 года.