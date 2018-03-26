Налоговое бремя для малого бизнеса не увеличится, сообщил глава Минфина Антон Силуанов сообщил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

По его словам, большой пласт задачи – малый бизнес, доля которого в экономике сегодня растет. Готовятся предложения по упрощению его работы, сообщает «Современный предприниматель» .

«Мы считаем, что здесь тоже есть резервы за счет более полной собираемости налогов. Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов», – сказал министр, добавив, что в отношении налогоплательщиков планируется пересмотреть налоговые льготы и преференции. После оценки того, как льготы сработали, будет решаться вопрос о целесообразности их сохранения.