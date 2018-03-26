Центральный банк России с 24 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,1072 руб., что выше предыдущего дня на 12,03 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,4303 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 26,81 коп.

По словам Владислава Антонова, аналитика Альпари, в понедельник, 26 марта, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,54%, доллар торгуется в минусе почти ко всем основным валютам. Сегодня рубль будут поддерживать несколько факторов: стоимость нефти марки Brent выше $70 за баррель, ежедневное повышение индекса RGBI, а также пик налоговых платежей, который приходится на 26 марта 2018 года.

«Следим за динамикой фондовых индексов, а также японской йеной и швейцарским франком. Уход от риска негативно скажется на рубле даже при вышеперечисленных положительных факторах. Я придерживаюсь восстановления курса доллара до 57,54 руб., а курса евро – до 71,00 руб.», - поясняет эксперт.

Рубль, который в пятницу не реагировал на сильно растущую нефть, вызывает тревогу. Однако сегодня рубли понадобятся для налоговых выплат, а котировки российской валюты вполне комфортны для ее продажи экспортерами. Скорее всего, отметка 57 по паре доллар-рубль будет пробита вниз, но для ее удержания до конца недели нужны более весомые поводы, такие, как, например, отказ США от высылки российских дипломатов, комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Рубль будет поддерживать пик налоговых платежей. Тем не менее, остается возможность бегства инвесторов из рисковых активов. На этом фоне рубль будет консолидироваться у текущих значений: пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 56,8-57,77 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 70,12-71,36 рубля», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.