К распродаже 28 марта клиентам AliExpress станет доступен функционал групповых покупок. Скидка при совместной покупке может достигать 50% стоимости товара. В течение года Alibaba Group планирует расширить такую возможность на большинство продуктов, продающихся на AliExpress и маркетплейсе Tmall.

На старте скидки будут внедрены на самых популярных товарах (около 700 наименований) и будут достигать 50% стоимости товара, сообщает «Коммерсант» . Схема нацелена на привлечение новых пользователей и повышение активности внутри платформы.

Чтобы получить групповую скидку на товар, при оформлении заказа пользователь должен сначала оплатить его, а затем поделиться ссылкой со своими друзьями или знакомыми по электронной почте или через мессенджер; для получения скидки будет достаточно пригласить только одного человека. Если никто из его знакомых не совершит покупку в течение 24 часов, то пользователь получит деньги обратно, а заказ товара по специальной цене будет отменен.

Напомним, ранее подобную схему предложила Mail.Ru Group, запустил мобильное приложение «Дешевле вместе». Здесь пользователи могут получить скидку до 90%.