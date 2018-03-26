«АК БАРС» Банк одним из первых на финансовом рынке успешно провел операции по переводу средств между физлицами (С2С) в рамках российской системы быстрых платежей.

На первом этапе тестирования «АК БАРС» Банк развернул собственное программное обеспечение, которое позволило подключиться к прототипу системы и перейти к реализации ее основного функционала. «Прототип системы уже на этапе тестирования показал, что система быстрых платежей открывает новые перспективы для клиентов и банка – как минимум, это удобство проведения платежей, быстрое зачисление денежных средств на счет получателя и снижение транзакционных издержек», - пояснила Надежда Фролова, менеджер проекта «Система быстрых платежей».

Руководитель проектного офиса инновационного развития «АК БАРС» Банка Дамир Галиев отметил, что в дальнейшем банк будет работать над расширением возможностей транзакций. «Мы будем тестировать переводы от физического лица юридическому лицу (C2B) - в том числе, такие, когда получатель сам запросит средства у отправителя».

Напомним, 1 декабря 2017 года Наблюдательный совет Ассоциации «ФинТех» одобрил создание прототипа платформы российской платежной системы, предназначенной для мгновенных переводов физических лиц. Ожидается, что новая система должна стать более функциональной альтернативой существующим сегодня в России платежным механизмам.

Ассоциация «ФинТех», учреждена в конце 2016 г. Целью работы Ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений для обеспечения развития финансового рынка Российской Федерации, а также создание условий для цифровизации экономики страны. «АК БАРС» Банк является членом Ассоциации с апреля 2017 года.