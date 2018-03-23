Президент США Дональд Трамп подписал закон, упрощающий обмен данными интернет-пользователей с зарубежными правоохранительными органами. Это поможет Минюсту США избежать длительных дипломатических процедур при запросе ряда данных пользователей, а также для просмотра их электронной почты.

Обязательным условием деятельности правоохранителей в рамках нового закона является уважение права на свободу и личную жизнь, отмечают авторы.



Основные технологические компании поддержали введение закона, получившего название Cloud Act. Документ вводит ясные «юридические рамки, регулирующие доступ к данным» со стороны как американских властей, так и зарубежных правоохранителей, заявил президент Microsoft Брэд Смит в официальном блоге корпорации.

В свою очередь, критики закона видят в нем источник повышенного надзора и опасаются снижения защиты правозащитников и журналистов. Личная информация интернет-пользователей станет «доступна иностранным правоохранительным органам без решения суда», отмечает представитель некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation Дэвид Руиз.

Кроме того, в законе отсутствует ясное определение «серьезных преступлений», утверждает представитель некоммерческой организации New America Foundation Роберт Грин. Это позволит зарубежным правоохранителям вольно трактовать ряд положений принятого документа, опасается он.