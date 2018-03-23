Американский президент Дональд Трамп планирует выслать из США российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Такое утверждение со ссылкой на источники приводится в материале, опубликованном в субботу на сайте агентства Bloomberg .



«По словам двух человек, знакомых с ситуацией, президент Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление нервно-паралитическим ядом бывшего российского разведчика в Соединенном Королевства», — говорится в материале.

По версии источников агентства, о данном шаге, «вероятно, будет объявлено в понедельник». Вместе с тем, не исключается, что решение Трампа «может быть не окончательным».

По словам источников агентства, президент США «готов действовать, но, прежде чем делать это, хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут такие же шаги против России». По сведениям Bloomberg, Трамп согласился с поступившей ранее рекомендацией Совета национальной безопасности Белого дома выдворить российских дипломатов.

В публикации также приводится комментарий пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха на этот счет: «США твердо выступают на стороне Соединенного Королевства в осуждении возмутительных действий России. Президент всегда рассматривает возможности привлечь Россию к ответственности в ответ на ее враждебные действия». Вместе с тем, он добавил: «У нас нет заявлений на данный момент».

4 марта бывший военный разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings в Солсбери (Великобритания) без видимых телесных повреждений. Их госпитализировали в больницу в состоянии тяжелого отравления. Глава контртеррористического отдела Скотленд-Ярда заявил, что отравление было квалифицировано как покушение на убийство. Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему.

