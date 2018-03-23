Около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, в «скоординированной серии высылок» могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

По информации газеты, «беспрецедентный раунд выдворений» начнется в понедельник — 26 марта планируется отозвать на четыре недели посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Такое решение лидеры стран Евросоюза приняли по итогам переговоров в Брюсселе.

Кроме того, они согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, в котором выражается согласие с оценкой Лондона о «весьма вероятной» ответственности Москвы и отсутствии «иного правдоподобного объяснения».

Как сообщалось ранее в воскресенье, американский президент Дональд Трамп также готов выслать российских дипломатов из США из-за «дела Скрипаля».