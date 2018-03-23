Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов. Об этом стало известно в субботу, 24 марта, после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка.

Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала со 177,1 доллара в понедельник до 159,39 доллара к пятничному закрытию. Инвесторы остерегаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер.



При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с первоначальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года. Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, полагает Уизер.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию и попытался убедить пользователей, что Facebook предпринял наиболее важные шаги для защиты от повторения подобных ситуаций «несколько лет назад». Однако основатель соцсети выступил с заявлением спустя несколько дней после обнародования информации об утечке данных, что сыграло против компании, полагают эксперты.



В среду, 21 марта, размещение рекламы в Facebook приостановили Mozilla и Commerzbank. Позднее официальные аккаунты своих компаний SpaceX и Tesla удалил также бизнесмен Илон Маск.