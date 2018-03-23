Житель Ярославля пожаловался на рекламу «Яндекс.Такси» из-за объявленной перевозчиком цены за поездку в 49 рублей, тогда как на самом деле данная сумма обозначала лишь стоимость посадки в автомобиль. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ярославской области возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.



«Возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства по жалобе местного жителя на рекламу «Яндекс.Такси». Поводом стала надпись на передвигавшемся по Ярославлю автомобиле: «Яндекс.Такси от 49 рублей». В приложении «Яндекс.Такси» говорится, что 49 рублей — стоимость только посадки в автомобиль, без учета поездки по городу, стоимость которой рассчитывается по километражу», — сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что этот рекламный текст вводит потребителя в заблуждение относительно стоимости услуг такси, что содержит признаки нарушения.