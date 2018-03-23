Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию новые идеи развития экономики во многом пересекаются с планом из восьми пунктов развитии японско-российских экономических отношений, предложенных премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Такую уверенность в субботу перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко выразил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«В своем послании Федеральному собранию президент Путин озвучил ключевые идеи и основы социально-экономического развития на предстоящие годы. Эти темы, конечно же, пересекаются с планом развития из восьми пунктов, предложенным премьером Абэ», — подчеркнул он.

Орешкин находится с визитом в Осаке, где проходит российско-японский симпозиум, посвященный университетским обменам с целью последующей подготовки кадров для производственных отраслей двух стран. В мероприятии также участвует вице-премьер РФ Ольга Голодец.