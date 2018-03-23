Чистый убыток Связь-Банка в 2017 году сократился в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом — с 8,9 млрд рублей до 3,3 млрд рублей, следует из отчетности финучреждения по МСФО.

Процентные доходы кредитной организации за отчетный период упали на 25,8%, до 25,9 млрд рублей. Процентные расходы уменьшились с 26,7 млрд рублей до 15,8 млрд рублей.