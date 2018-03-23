Банкноты 200 и 2000 рублей поступили в обращение почти полгода назад, в октябре 2017 года. Однако принимать новые денежные знаки, по данным Банка России, все еще могут далеко не все банкоматы. Согласно статистике регулятора, сейчас примерно 85% банкоматов с функцией приема банкнот и банковских терминалов адаптированы к приему новых банкнот. Регулятор ждет, что адаптация банковского оборудования завершится к апрелю, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

РБК опросил 20 банков, имеющих собственную банкоматную сеть. В Сбербанке сообщили, что новые банкноты принимают «практически все устройства самообслуживания, для которых реализована техническая возможность обновления», не уточнив, какой именно процент устройств еще не распознает новые купюры. Новые денежные знаки принимают 80% устройств ВТБ , полностью оборудование будет готово в первой половине 2018 года.

Промсвязьбанк обещает полностью подготовить свои банкоматы и терминалы к новым денежным знакам до конца апреля — сейчас 200 и 2000 рублей не принимает каждое пятое устройство банка. Близка к полной готовности банкоматная сеть Альфа-Банка (новые купюры принимают 95% устройств). Уже в ближайшие несколько дней полностью будет готова к новым денежным знакам сеть ЮниКредит Банка .

В полной мере подготовиться к новым купюрам банки не могли. В октябре ЦБ объяснял, что присылал банкам только образцы, на которых они и тестировали оборудование. Однако полномасштабная работа по адаптации началась после 12 октября, то есть после официальной презентации новых банкнот и их выпуска в обращение.

Сейчас новые купюры не принимают терминалы оплаты в метро и на пригородных железнодорожных станциях. Так, корреспондент РБК не смог расплатиться купюрой номиналом 200 рублей в терминале оплаты на станции метро «Арбатская». Терминал забрал купюру, но деньги не были зачислены на транспортную карту.

В пресс-службе Роспотребнадзора в ответ на запрос РБК сообщили, что за время работы горячей линии по обращению купюр 200 и 2000 рублей, которая работала с 18 по 25 января, к ним поступило 180 обращений, связанных с отказом оплаты новыми купюрами. По десяти случаям были возбуждены административные дела. В январе Роспотребнадзор грозил штрафами за отказ принимать новые банкноты.