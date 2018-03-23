В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более чем 163 млн рублей под предлогом участия в торговле на бирже. Об этом сообщили накануне в прокуратуре республики.

Уголовное дело в отношении 48-летнего фигуранта рассматривал Ново-Савиновский районный суд Казани. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Растрата»).

«Судом установлено, что в 2010—2015 годах злоумышленник, представляясь трейдером, под предлогом участия в торговле (игре) на биржевых площадках через четыре инвестиционные компании привлек денежные средства граждан, заключив с ними договоры доверительного управления финансовыми средствами и займа. При этом он сообщал кредиторам заведомо ложные сведения о том, что доход от его финансовой деятельности составляет от 40% до 60%, из которых до 4% он обещал им выплатить в качестве финансового вознаграждения. В действительности мужчина заведомо не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а денежные средства похитил путем растраты», — говорится в сообщении правоохранителей.

Своих средств в объеме более 163 млн рублей лишились 16 граждан, уточняется у релизе.

Потерпевшими заявлены гражданские иски. С целью их обеспечения следствием наложен арест на денежные средства в иностранной валюте, хранящиеся на банковском счете подсудимого.



Суд дал обвиняемому девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевших о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.