Сегодня, 23 марта, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) официально сообщило о вынесении предупреждения криптовалютной бирже Binance о необходимости получения лицензии для продолжения работы в стране.

Как сообщал ранее Банкир.Ру, вчера соответствующая информация была опубликована в СМИ, однако исполнительный директор Binance Чанпен Джао назвал заметку безответственной и заявил, что его компания, напротив, ведет конструктивный диалог с FSA.

Впрочем, в официальном сообщении FSA не уточняется, планирует ли регулятор предъявлять площадке уголовные обвинения, о чем сообщалось в СМИ.

В свою очередь Чанпен Джао подтвердил получение предупреждения, сообщает ForkLog .

«Не стоит волноваться. Некоторые негативные новости часто оказываются позитивными в долгосрочной перспективе. У китайцев есть поговорка на этот случай. Новые (часто лучшие) возможности всегда появляются в эпоху перемен», — заявил Джао.