Компания Yahoo Japan планирует запустить собственную криптовалютную биржу примерно в течение года. В следующем месяце выкупит 40-процентную долю в токийской криптобирже BitARG, технологии которой будут использованы для запуска собственной биржи Yahoo Japan.

Yahoo Japan приобретет пакет акций BitARG примерно за 19 млн через дочернюю компанию — Forex-платформу YJFX. Разработкой новой криптобиржибиржи, а также систем корпоративного управления и безопасности также будет заниматься YJFX, сообщает Anycoin .

BitARG работает, уже имея лицензию Агентства по финансовым услугам Японии (FSA). Криптовалютная биржа и Yahoo Japan проинформировали регулятора о своих планах.