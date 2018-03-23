Два крупнейших банка ВТБ и Сбербанк в 2018 году намерены перейти на новый способ взаимодействия с ФНС — режим налогового мониторинга. Эта процедура предполагает постоянное и полное раскрытие налоговой информации фискальным органам. Взамен компании освобождаются от проверок, а также получают право в сложных случаях обращаться в налоговые органы за мотивированным мнением до совершения сделок, пишет «Коммерсант».



Данный режим налогового взаимодействия используется с 2015 года, а в пилотном режиме работал с 2012-го. Однако перешли на него пока всего два банка (НКЦ и HSBC) из 524 компаний финансовой сферы, имеющих на это право.

Предполагалось, что первыми перейдут на этот режим именно крупнейшие банки. «Сбербанк является активным участником разработки режима налогового мониторинга начиная с 2013 года, — отметили в кредитной организации. — В настоящий момент идет финальная стадия согласования положений соглашения о начале использования банком данного режима в отношении всех видов операций и уплачиваемых налогов».

Планы перейти на новый режим есть у нескольких банков. В частности, их подтвердили в ВТБ — ради улучшения режима управления и предупреждения налоговых рисков, а также снижения бремени последующего налогового контроля. О планах проработать возможность перехода газете сообщили также в Райффайзенбанке, Россельхозбанке, Абсолют Банке.

Согласно опросу ФНС, главной причиной для перехода на налоговый мониторинг является снижение налоговых рисков, в первую очередь — через получение мотивированного мнения о нестандартной или сложной сделке.

Фактором, сдерживающим переход банков на новый режим общения с ФНС, является технологическая сложность его обеспечения. В общей сложности переход на новый режим требует от банка не менее года подготовки и порядка 100 млн рублей вложений. По данным ФНС, компании и банки, уже работающие в режиме мониторинга, направили в службу 19 запросов на мотивированные мнения, в итоге в среднем по каждому случаю налогоплательщикам удалось сэкономить около 7 млрд рублей.