В пилотный проект по внедрению блокчейна, который Росреестр намерен провести в Москве, войдут два эксперимента, пишет «Коммерсант». Один предполагает создание блокчейн-реестра прав на недвижимость как части единого госреестра недвижимости (ЕГРН), второй — автоматизацию правовой экспертизы документов по сделкам с недвижимостью при помощи смарт-контрактов и сравнение результатов с решениями госрегистраторов.



Как следует из планов Росреестра, запуск первого эксперимента должен состояться 14 мая. Параллельно с фиксацией сведений в ЕГРН копия выбранных данных по объекту недвижимости при изменении прав на него будет выгружаться в реестр на основе блокчейна Ethereum. При этом будет происходить накопление неизменной истории владения объектом, пояснили газете в пресс-службе Внешэкономбанка — технологического партнера службы.

На второй стадии «пилота» пройдет стресс-тестирование реестра — для этого в него внесут до 300 млн дополнительных записей. При этом держателями блокчейн-узлов, заверяющими трансакции и аккумулирующими данные, выступят Минэкономики, ФНС и правительство Москвы, а консультантами по информзащите станут ФСО, ФСБ и ФСТЭК. По окончании эксперимента планируется оценить неизменность данных блокчейн-реестра, его производительность и потребности в вычислительных мощностях, а также необходимость дополнительной защиты данных.

В рамках второго «пилота», направленного на «нивелирование человеческого фактора», результаты работы госрегистраторов, проводящих экспертизу документов по сделкам с недвижимостью, будут сравнивать с выводами системы, построенной на основе смарт-контрактов и «иных технологий автоматизированного принятия решений». Автоматизированная логика смарт-контрактов, построенная по правилам работы регистраторов, будет принимать решения о регистрации сделки в распределенной сети на основе анализа доверенных внешних данных и данных Росреестра. В качестве вариантов реализации рассматриваются блокчейн-платформы Exonum, Corda или Hyperledger (наиболее популярные на рынке), сообщили в ВЭБе.

Результаты автоматической экспертизы будут фиксироваться в блокчейн-реестре, а расхождения мнений робота и человека — изучаться для доработки алгоритмов. При этом круг сделок, для которых будет применяться этот инструмент, будет ограничен договорами покупки недвижимости физлицами у юрлиц с привлечением кредита, договорами участия в долевом строительстве и регистрацией прав на такую недвижимость после ввода ее в эксплуатацию (также при условии привлечения кредитных средств). Эксперимент будет запущен 1 июля. Его партнером (помимо ВЭБа) должен выступить Сбербанк, который уже активно использует искусственный интеллект для принятия кредитных решений. Обе организации станут держателями узлов сети.

По результатам экспериментов, которые завершатся 14 декабря 2018 года, Росреестр оценит целесообразность внедрения технологии и внесения необходимых изменений в законодательство. Проект предусматривает регистрацию отдельных видов сделок на территории Москвы с использованием логики смарт-контрактов в полностью автоматизированном режиме, подтвердили в пресс-службе ведомства.