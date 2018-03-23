Следственными органами МВД России направлено в суд уголовное дело в отношении директора потребительского кооператива. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

«Следственным управлением УМВД России по городу Новосибирску окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора кредитного потребительского кооператива, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия установлено, что директор кооператива опубликовал в СМИ рекламные объявления, в которых предлагал всем лицам, желающим получить дополнительный доход от своих накоплений, вступить в кооператив и передавать денежные средства в качестве взносов. Пайщикам были обещаны высокие дивиденды.

От пайщиков принимался первоначальный взнос, им выдавалась членская книжка, после чего заключались договоры о передаче личных сбережений, как правило, сроком на один год.

Директор и наемные работники, которым не были известны его противоправные намерения, сообщали пайщикам, что все взносы застрахованы, при этом данная информация не соответствовала действительности.

«С целью придания видимости законности своим действиям и увеличения сумм привлеченных денежных средств обвиняемый возвратил пайщикам вклады на общую сумму около 9 миллионов рублей. Граждане, передавшие в кооператив денежные средства, видя, что финансовые обязательства выполняются, по истечении срока действия договоров заключали с кооперативом аналогичные договоры на новый срок», — сообщила Ирина Волк.

«В результате противоправных действий обвиняемого материальный ущерб был причинен 195 пайщикам на общую сумму около 25 миллионов рублей», — указала официальный представитель МВД.



В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.