Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном получении кредита.

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению экс-президента крупного холдинга в незаконном получении кредита в размере 150 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем компании, организовала заключение кредитного договора между подконтрольным холдингу юридическим лицом и одним из кредитно-финансовых учреждений. При этом банку предоставили ложные сведения о финансовом положении заемщика. На основании вышеуказанного договора организации был выдан кредит в размере 150 миллионов рублей. С учетом возврата части денежных средств ущерб, причиненный банку, составил 75 миллионов рублей», — сообщила Ирина Волк.

Фигурантке, находящейся под домашним арестом, предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного статьей 176 Уголовного кодекса РФ.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.