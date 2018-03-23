Финансовый регулятор из США — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) — проверит работу 100 частных инвестиционных фондов, работающих с цифровыми деньгами. Это вызвано «десятками» расследований SEC, связанных со стартапами, которые подозреваются в продаже ценных бумаг под видом токенов.

Будет проверено, предупреждают ли компании клиентов о рисках, и насколько тщательно они объясняют свои торговые стратегии. Финансовый регулятор определил не менее 100 частных фондов, которые работают с криптовалютами, сообщает РБК .

По словам представителя компании Schulte Roth & Zabel LLP, которая консультирует хэдж-фонды, это один из «способов, при помощи которых SEC собирает информацию о новых важных технологиях и продуктах на рынке».