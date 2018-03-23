У прежних собственников Промсвязьбанка не останется миноритарной доли в кредитной организации. Это следует из решения, о котором сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, Центробанк на днях утвердил изменения в план санации Промсвязьбанка и привлек АСВ в качестве инвестора. Согласно плану, АСВ в результате приобретения допэмиссии банка на 113,4 млрд рублей должно получить более 99,9% обыкновенных акций банка. План также предусматривает оказание банку финансовой помощи агентством.

«Совет директоров агентства одобрил направление денежных средств в сумме 113,4 млрд рублей, внесенных 22 марта 2018 года в имущество агентства Банком России в качестве имущественного взноса, на приобретение дополнительного выпуска обыкновенных именных акций банка, а также принял решение осуществить выкуп у миноритарных акционеров всех принадлежащих им акций банка общей номинальной стоимостью 1 рубль», — говорится в сегодняшнем релизе АСВ.

Центробанк 15 декабря 2017-го принял решение о введении в Промсвязьбанк временной администрации . Позже Банк России решил докапитализировать банк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства финучреждения. В начале текущего года ЦБ принял решение об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля.



Позже в январе 2018-го стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.