В социальной сети профессиональных контактов Skillsnet зарегистрировались 13 тысяч человек, сообщил журналистам министр труда Максим Топилин.

«Около 13 тысяч клиентов зарегистрированы в этой сети [Skillsnet]. Но это только несколько дней и мы исходим из того, что нам нужно сесть вместе с операторами на этом рынке и посмотреть, чем мы можем наполнить систему для стажировок, для студентов, для тех, кто хочет куда-то переехать», — передает слова министра RNS .

Напомним, федеральная служба по труду и занятости России (Роструд) запустила Skillsnet 15 марта. Соцсеть является частью базы вакансий «Работа в России», созданной в 2015 году по поручению президента Владимира Путина.