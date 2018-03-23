Реальные заработные платы в январе — феврале этого года увеличились на 10,5%, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии министерства в пятницу.



«В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию майских указов по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан — это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения. Буквально на днях Росстат опубликовал данные за январь — февраль: реальные заработные платы увеличились на 10,5%. Такого роста за два месяца мы не наблюдали на протяжении последних пяти лет», — сказал он.