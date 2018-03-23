Ковылкинский электромеханический завод, который почти на 50% принадлежит Росэлектронике, а та на 97% — госкорпорации Ростех, проводит тендер на покупку масштабной партии компьютерных комплектующих. Среди заявленных лотов - 522 видеокарты, райзеры, материнские платы и процессоры на общую сумму в 17,6 миллиона рублей.

Соответственно заявке на сайте госзакупок о покупке компьютерного оборудования, товар должен быть новым, выпущенным в 2017 или 2018 годах.

Продукция поставляется единой партией в течение 15 календарных дней с момента поступления аванса на расчетный счет поставщика, уточняется в закупочной документации.

Подача заявок прекращается сегодня, 23 марта, а итоги планируется подвести 26 марта.