Финансовые органы Южной Кореи проведут вторую волну проверок выполнения правил борьбы с отмыванием денег (AML) банками, связанными с торговлей криптовалютами.

Специалисты подразделения финансовой разведки Южной Кореи (KoFIU) и Службы финансового надзора (FSS) начиная со следующего месяца начнут проверять кредитные учреждения, предоставляющие корпоративные счета криптовалютным биржам и компаниям.

Напомним, ранее власти Южной Кореи запретили анонимный криптотрейдинг, установив высокие штрафы для нарушителей. Вскоре стало известно о планах корейского правительства обязать местные торговые площадки передавать банкам информацию о транзакциях своих клиентов.