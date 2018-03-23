ВТБ предупреждает своих клиентов, что на 23 и 24 марта запланированы технические работы по улучшению сервиса «ВТБ-Онлайн».



23 марта с 22:00 до 1:00 мск 24 марта может отсутствовать информация о продуктах клиентов, а 24 марта в период с 1:00 до 8:00 «ВТБ-Онлайн» будет недоступен.

«Просим вас учесть это при планировании операций в интернет-банке. Мы заботимся о том, чтобы вам было комфортно с нами», — говорится в сообщении ВТБ.