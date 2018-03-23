Глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон считает, что применение к криптовалютной индустрии руководящих принципов работы на фондовых рынках, например, надзора и исполнения сделки к наибольшей выгоде клиента, может положительно сказаться на работе этой отрасли.

Обеспокоенность SEC вызывают попытки обмана, манипуляции рынком, хищения, финансирование терроризма и отмывание денег, полученных незаконным путем, а также вопросы кибербезопасности, сообщает Anycoin .

По словам главы подразделения SEC по трейдингу и рынкам Бретта Редфирна, на рынке нет зарегистрированных бирж, нет зарегистрированных альтернативных торговых площадок, которые работают с этими продуктами, что вызывает обеспокоенность. Нет уверенности, что все принципы фондового рынка могут быть перенесены в эту область, но однозначно есть такие, которые должны применяться с учетом происходящего в трейдинге криптоактивами.

По мнению Редфирна, криптоиндустрия должна адаптировать под себя такие принципы, как исполнение сделки к наибольшей выгоде клиента, защита от обмана, манипуляции рынками и хищений. Вместе с тем он подтвердил, что SEC активно изучает детали проведения последних ICO.