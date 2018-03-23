Сбербанк открыл группе «ГАЗ» возобновляемую кредитную линию на сумму до 5,294 млрд рублей, сообщает RNS .

Кредитная линии предоставлена компании «Автомобильный завод «ГАЗ». Поручителем выступила компания «ГАЗ» на срок пять лет. Сделка одобрена советом директоров компании «ГАЗ» 28 февраля и совершена 6 марта 2018 года.

Ранее группа «ГАЗ» заключила со Сбербанком соглашение о стратегическом партнерстве. Планировалось, что банк откроет автопроизводителю кредитную линию на сумму до 35 млрд рублей, в том числе в 2016—2017 годах до 5 млрд рублей.

Официальный представитель группы пояснил RNS, что новая кредитная линия Сбербанка оформляется вместо ранее предоставленной с улучшением условий, которые компания не раскрывает.