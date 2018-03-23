Электронные трудовые книжки могут начать вводить с 2020 года, заявил Максим Топилин.

По его словам, этот проект предстоит реализовать Пенсионному фонду. Законопроект будет подготовлен в течение текущего года.

«Мы действительно идем по этому проекту достаточно активно. Мы практически согласовали текст законопроекта. В пакете с законопроектом также будут поправки в закон о персучете. У меня большая просьба в этот вопрос окончательно погрузиться, потому что мы должны по графику запустить проект уже со следующего года», – цитирует Топилина «Современный предприниматель» .

Также, в рамках указания президента, будут осуществлены меры по индексации пенсий выше уровня инфляции. Фактически с этого года начнется реализация этой задачи. Как напомнил глава Минтруда, на 3,7 % пенсии проиндексированы с 1 января.