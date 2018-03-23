Россельхознадзор проводит оценку подготовки регионов к введению системы электронной ветсертификации «Меркурий». Принимаются и прорабатываются жалобы, и в первую очередь от малого бизнеса.

Как сообщает агентство «Москва» , в Россельхознадзоре отметили, что поручений от министерства сельского хозяйства РФ по проработке возможности отмены системы «Меркурий» для малого и среднего бизнеса в службе не получали.

Напомним, 7 марта представители малого бизнеса сообщили Владимиру Путину о том, что введение системы «Меркурий» существенно увеличит себестоимость продукции. Президент в связи этим пообещал обсудить вопрос о применении системы «Меркурий» для малого и среднего бизнеса.

Обязательный переход на систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которой будут подлежать живые животные и продукция животного происхождения, произойдет с 1 июля 2018 г.