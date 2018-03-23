Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило ижевскому Ижкомбанку рейтинг кредитоспособности «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении агентства , позитивное влияние на рейтинг оказывают хорошая сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном горизонте и приемлемая диверсификация ресурсной базы по клиентам. Поддержку рейтингу также обеспечивают приемлемые показатели рентабельности деятельности (за 2017 год показатель ROE составил 12,6%, ROA — 1,3% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ без учета СПОД) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Кроме того, среди позитивных факторов следует отметить приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, низкий уровень принимаемых банком валютных рисков, а также высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг на балансе банка.

К ключевым факторам, оказавшим негативное влияние на рейтинг, были отнесены рост просроченной задолженности на балансе банка (на 1 февраля 2018 года просроченная задолженность по совокупному ссудному портфелю составила 5,8%, по портфелю кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, — 10,4% против 2,9% и 3,9% соответственно годом ранее). Помимо этого рейтинговую оценку ограничивает низкая устойчивость норматива достаточности основного капитала к реализации кредитных рисков (на указанную дату показатель Н1.2 не выдерживает полного обесценения более чем 4,9% остатка ссудной задолженности). Тем не менее аналитики агентства отмечают рост значения норматива Н1.2 с 7% на 1 июля 2017 года до 9,9% на 1 февраля, что связано с конвертацией привилегированных акций, учитываемых в дополнительном капитале, в обыкновенные, входящие в расчет основного капитала.



Кроме того, давление на рейтинг продолжают оказывать операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах, а также повышенная зависимость ресурсной базы банка от средств физлиц и ИП как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации (свыше 90% данных средств привлечено в Удмуртии). Также сдерживающее влияние на рейтинг оказывает снижение уровня обеспеченности кредитного портфеля.

