Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанка по просьбе рейтингуемого лица. Рейтинг отозван без подтверждения, следует из релиза RAEX.

«С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» с «негативным» прогнозом. Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — отмечается в сообщении.