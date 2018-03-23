Государственная нефтегазовая компания PDVSA и другие госкомпании страны, которые занимаются экспортными поставками, могут начать торговать своими продуктами за созданную в южноамериканской стране криптовалюту El Petro. Соответствующее распоряжение отдал в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он также добавил, что государственные компании смогут поставлять свои продукты за венесуэльскую криптовалюту «во все страны мира и всем предприятиям мира». Одновременно Мадуро дал указание Венесуэльской корпорации внешней торговли (Corpovex) «немедленно начать использование El Petro» при оплате импорта в страну «продовольствия, медикаментов, промышленных и др. товаров», сообщает ТАСС .

В стране будут созданы четыре «эксклюзивные экономические зоны», где можно будет использовать венесуэльскую цифровую валюту «при купле-продаже товаров и [оплате] услуг». По словам главы государства, они будут функционировать на «острове Маргарита и прилегающих к нему районах (север страны), на острове и архипелаге Лос-Рокес (север), в специальной экономической зоне (на полуострове) Парагуана (северо- восток) и в приграничных муниципалитетах Уренья и Сан-Антонио (западный штат Тачира)».