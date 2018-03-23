Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности.

Как указывается в сообщении ведомства, в ходе расследования установлена противоправная схема данной деятельности. «В период с 2013 по 2016 год семеро петербуржцев организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Денежные средства физических и юридических лиц, покупавших товар, они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, в том числе номинально созданных организаций, при этом не имея лицензии на такие действия, — рассказали в МВД. — Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом «комиссионного вознаграждения». Такое вознаграждение составляло около 6% от суммы».

Участники организованной группы за время своей противоправной деятельности извлекли доход в размере более 77 млн рублей.



В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.